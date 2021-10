Bürger von El Salvador protestieren gegen Bitcoin

In El Salvador sind tausende Menschen gegen die Regierung von Präsident Nayib Bukele auf die Straße gegangen. Der Protest am Sonntag in der Hauptstadt San Salvador richtete sich unter anderem gegen die Einführung des Bitcoin als offizielle Währung neben dem Dollar. Auf Protestplakaten waren Aufschriften zu lesen wie "Nein zur Diktatur" und "Bitcoin ist Betrug".

Einwohner*innen gegen Bitcoin-Einführung

El Salvador hatte am 7. September als erstes Land der Welt die Kryptowährung als offizielle Währung eingeführt und 200 Wechselautomaten im Land aufgestellt. In der Bevölkerung wird dies mit großer Skepsis gesehen.

Mehr als zwei Drittel der 6,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner sprachen sich in zwei verschiedenen Umfragen dafür aus, den Dollar als alleinige Währung beizubehalten. Auch Wirtschaftsexpert*innen und internationale Akteur*innen wie die Weltbank oder der Internationale Währungsfonds hatten Bedenken geäußert.

An den Protesten am Sonntag beteiligten sich unter anderem auch feministische Gruppen, Menschenrechtsaktivisten und Oppositionsvertreter. Medardo González von der Nationalen Befreiungsfront Farabundo Martí warf Bukele Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz vor. "Dies ist etwas, was nur eine diktatorische Regierung tun würde und das wollen wir in El Salvador nicht", sagte der Oppositionspolitiker.