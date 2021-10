Dieses Dreirad schürft am Parkplatz nach Bitcoins

Die tropfenförmige Karosserieform verleiht dem Fahrzeug eine gute Aerodynamik , wodurch seine Reichweite profitieren soll. Diese gibt Daymak in der Basisversion des Spiritus mit 290 Kilometer an. Die Kapazität des Akkus beträgt 36 kWh , die Leistung des Elektromotors 75 kW (102 PS) .

Darüber hinaus bietet Daymak auch eine "Ultimate"-Version des Spiritus an. Dieser kostet mit 149.000 Dollar deutlich mehr, kann aber auch mit mehr Reichweite und Leistung aufwarten.

Das Fahrzeug selbst soll nicht mehr als 621 Kilogramm wiegen und den Sprint von 0 auf 100 km/h in 6,9 Sekunden schaffen. Der Preis der Basisversion soll nicht mehr als 19.995 US-Dollar betragen.

So bringt der Daymak Spiritus Ultimate 147 kW (200 PS) auf die Straße und soll den Sprint von 0 auf 100 km/h in 1,8 Sekunden schaffen. Der 80-kWh-Akku in Verbindung mit dem niedrigen Luftwiderstand soll dem Auto eine Reichweite von 480 Kilometer verleihen.

Mit dem Elektroauto Geld verdienen

Was den Daymak Spiritus von allen anderen Elektroautos unterscheidet, sind seine Bitcoin-Mining-Eigenschaften. Denn das Fahrzeug soll im geparkten Zustand nach Kryptowährungen schürfen, wie der Hersteller angibt.