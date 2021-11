Wiener sind am bravsten: Das bringt der aktuelle Lockdown

30.11.2021

Drei hat Bewegungsdaten offengelegt. Der Lockdown für Ungeimpfte brachte nur wenig, der aktuell harte Lockdown wirkt sich mehr aus.

Eigentlich soll der Lockdown die Infektionszahlen soweit hinunterdrücken, dass die 4. Infektionswelle gebrochen und damit ein „Öffnungsniveau“ erreicht wird. Eine Auswertung des Mobilitätsverhaltens der Österreicher*innen durch den Mobilfunkanbieter Drei hat allerdings ergeben, dass der Lockdown für Ungeimpfte sich kaum auf das Bewegungsverhalten der Österreicher*innen niedergeschlagen hat. Der Erhebung zufolge sei zumindest im derzeitigen harten Lockdown ein Mobilitätsrückgang zu verzeichnen. Kaum Rückgang im Lockdown für Ungeimpfte Gemessen wurde die Besucherfrequenz von Bahnhöfen, Schulen und Stadtzentren (anhand der populären Einkaufsstraßen) in ganz Österreich. Drei erhebt anonym, mit welcher Funkzelle ein Smartphone zu welchem Zeitpunkt verbunden war und errechnet das Besucher-Mittel der entsprechenden Woche am jeweiligen Ort - das Ergebnis sind eine Fülle von sogenannten Bewegungsdaten. Die Frequenz in der Woche vor dem Lockdown (8. - 14. November) verglich der Mobilfunker mit jener während des Lockdowns für Ungeimpfte (15. - 21.November) und schließlich mit Bewegungsdaten vom Beginn des jetzigen harten Lockdowns vergangene Woche (22. - 27. November). Im Durchschnitt seien im Vergleich zum Mobilitätsverhalten vor dem Lockdown immerhin 37 Prozent weniger Menschen auf Österreichs Einkaufsstraßen unterwegs. An Bahnhöfen gab es einen Mobilitätsrückgang von 26 Prozent, während in HTLs 19 Prozent mehr Schüler*innen auf Präsenzunterricht verzichteten. Besonders auffällig: Laut der Auswertung von Drei scheinen Österreicher*innen im Lockdown für Ungeimpfte kaum ihre Mobilität eingeschränkt zu haben. So blieben nur etwa 3,5 Prozent der Fahrgäste den Bahnhöfen in dieser Woche fern. Auf den Einkaufsstraßen von Österreichs Innenstädten kam es lediglich zu einem minimalen Rückgang von rund 2 Prozent.

Wiener*innen bleiben am ehesten zuhause Im Gegensatz zur Ausgangssperre für Ungeimpfte wirkte sich der harte Lockdown deutlich stärker auf das Mobilitätsverhalten der Österreicher*innen aus. Dessen Effekte, etwa durch Schulschließungen und Home Office, zeigen sich besonders in Stadtzentren: In der Wiener Innenstadt waren über die Hälfte weniger Menschen unterwegs als noch 14 Tage zuvor. Im Stadtzentrum von Bregenz reduzierte sich die Anzahl der Besucher*innen allerdings nur um rund ein Viertel, in Eisenstadt lediglich um 18 Prozent.

Mobilitätsrückgang im harten Lockdown verglichen mit dem Bewegungsverhalten 14 Tage zuvor in Österreichs Innenstädten © Drei

Auch auf Österreichs Bahnhöfen variiert der Mobilitätsrückgang zwischen den Bundesländern stark. Am Grazer Bahnhof waren 16 Prozent weniger Fahrgäste unterwegs, in Wien reduzierte sich die Besucher*innenanzahl hingegen um 34 Prozent. Ähnlich verhält es sich in den HTLs: Während in Wien und Villach vergangene Woche ein Drittel weniger Schüler*innen vor Ort waren, verzeichnete die HTL Pinkafeld einen Rückgang von lediglich 5 Prozent.

Auch Österreichs Bahnhöfe verzeichnen während des harten Lockdowns weniger Fahrgäste verglichen mit den Besucherzahlen vor der generellen Ausgangssperre. © Drei