"Big Tech" gegen Klimawandel: Spät aber immerhin

Wenn nicht Trump, dann wir

Dass dies jetzt geschehe, vier Jahre nach Paris, liege an mehreren Faktoren, erklärt Dominik Schmitz vom Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit der Universität für Bodenkultur in Wien: "Zum einen sind die meisten dieser Unternehmen in Kalifornien angesiedelt, wo es es immer schon starke Bestrebungen zum Klimaschutz gab. Auch Arnold Schwarzenegger hat sich als Gouverneur sehr engagiert. Als US-Präsident Donald Trump angekündigt hat, dass die USA aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen werden und Ende 2019 diesen Prozess in Gang setzte, hat sich eine große Gegenbewegung formiert."

Statt staatlicher Verpflichtungen zur Reduktion von CO2-Emissionen hätten Unternehmen diese Aufgabe übernommen, sei es aus Überzeugung, Imagepflege oder weil sie neue Geschäftsmodelle erkannt haben. Zudem seien Investoren zunehmend dazu übergegangen, finanzielle Zuwendungen an Klimaauflagen zu knüpfen.

Zielerreichung realistisch

Dass es die Big-Tech-Firmen schaffen, ihre selbstgesteckten Klimaziele zu erreichen, hält Schmitz für realistisch: "Für die meisten sollte es kein Problem sein. Ihre Emissionen ergeben sich hauptsächlich aus dem Stromverbrauch. Sie können einige Wind- oder Solarparks bauen und darauf achten, dass sie den Verbrauch intern reduzieren."

Eine Lösung wäre freilich auch, eigene Emissionen durch so genanntes "Offsetting", also etwa das Pflanzen von Bäumen, die dann künftig CO2 aus der Atmosphäre filtern, auszugleichen. Dann könnte man eigene Emissionen sogar noch steigern, was aber von Außenstehenden als Schummelei angesehen würde.