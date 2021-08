Epstein und Scheidung: Bill Gates spricht über heikle Themen

„Ich hatte mehrere Abendessen mit ihm. Er versprach Milliarden Dollar von Philanthropen für globale Gesundheitsprojekte durch seine Kontakte aufzutreiben. Als ich merkte, dass das wohl nicht wahr ist, beendete ich die Beziehung mit ihm. Es war ein großer Fehler, Zeit mit ihm zu verbringen, weil es ihm Glaubwürdigkeit verschaffte. Es gab viele andere in dieser Situation, aber ich habe einen Fehler gemacht,“ gesteht sich Bill in dem Interview ein.

Bill soll versucht haben, seinen Vermögensmanager zu decken

Melinda soll auch unglücklich darüber gewesen sein, wie Bill mit den Vorwürfen umgegangen ist, dass sein Vermögensmanager Michael Larson eine Frau sexuell belästigt habe. Bill versuchte den Vorfall diskret zu behandeln, während Melinda eine unabhängige Untersuchung forderte.

Bill wurde in dem Interview gefragt, ob er das jetzt bereue: „Nun ja, ich denke jeder bereut das, aber es ist eine Zeit der Reflexion. An diesem Punkt muss ich vorwärtsgehen. Meine Arbeit ist mir sehr wichtig. In dieser Familie heilen wir so gut wie möglich und lernen von dem, was passiert ist.“