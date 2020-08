Bisher geheime Aufnahmen von Zar-Bombe auf YouTube zu sehen

65 Kilometer hoher Atompilz

Die Bombe wurde über dem Testgebiet abgeworfen und schwebte an einem riesigen Fallschirm in die Tiefe. In vier Kilometer Höhe wurde sie schließlich gezündet. Der Bomber befand sich zu dem Zeitpunkt bereits 45 Kilometer vom Detonatonsort entfernt, die Stärke der Druckwelle brachte es dennoch beinahe zum Absturz. Der Feuerball durch die Explosion dehnte sich bis auf 30 Kilometer Höhe aus. Er verwandelte sich in einen Atompilz mit einem Durchmesser von 90 Kilometer und einer Höhe von 65 Kilometer.