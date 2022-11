Mehr als die Hälfte aller Bitcoin-Konten haben Verlust gemacht 

Bei den Kryptowährungen geht es derzeit nur in eine Richtung – nämlich nach unten. Die Mehrheit der Bitcoin-Anleger*innen liegt nun in den roten Zahlen.

Die Mehrheit schreibt rote Zahlen

Das bedeutet, dass die Mehrheit all jener, die derzeit noch Bitcoin halten, die digitale Währung zu einem höheren Preis gekauft haben, als der aktuelle Kurs. Laut der Analyse können 45 Prozent der Bitcoin-Konten nicht in Cash ausbezahlte Gewinne verzeichnen, während der Rest an der Gewinn-Verlust-Schwelle steht.