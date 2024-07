Bitcoin abgesackt: Warum die Krypto-Kurse derzeit fallen

Die älteste und größte Kryptowährung ist unter die wichtige Marke von 60.000 Dollar gefallen. Am Donnerstagmorgen notierte der Bitcoin bei rund 58.800 Dollar . Im Monatsvergleich hat die Digitalwährung somit fast 18 Prozent an Wert eingebüßt.

Aus den börsengehandelten Bitcoin-ETF in den USA und anderen Krypto-Anlagen weltweit sind in den vergangenen 2 Wochen über 1,2 Milliarden US-Dollar abgezogen worden. Das geht aus einer Analyse der Marktforscher von CoinShares hervor. Der Abfluss hatte vor allem beim Bitcoin, der ältesten und bekanntesten sogenannten Kryptowährung, für einen Abwärtstrend gesorgt.

Die unsichere US-Geldpolitik

"Angesichts der Unsicherheit über die zukünftige Ausgestaltung der US-Geldpolitik fehlt es an überzeugten Marktakteuren", ergänzte Emden. Zurzeit ist unklar, wann und in welchem Umfang die US-Zentralbank Federal Reserve ihre Geldpolitik lockern könnte. Diese Unsicherheit belastet vor allem riskante Anlagen, zu denen Kryptowerte wie Bitcoin oder Ether gezählt werden.

