Bitcoin steigt rasch und überspringt wichtige Marke

Bitcoin hat sich in den vergangenen Tagen zwischen 35.000 und 37.000 Dollar eingependelt. Seit vergangenen Sonntag hat die Kryptowährung jedoch sprunghaft zugelegt. Am Montagabend konnte sogar die 40.000-Dollar-Marke deutlich übersprungen werden.

Grund für Kursgewinne

Ausschlaggebend für die rasanten Kursgewinne dürften abermals die Aussagen von Tesla-Chef Elon Musk gewesen sein. Er will Bitcoin erst wieder als Zahlungsmittel akzeptieren, wenn sich die Umweltbilanz der Digitalwährung deutlich verbessert.

Als Richtmarke gab Musk in einem Tweet am Sonntag einen Anteil erneuerbarer Energie von rund 50 Prozent bei der Bitcoin-Produktion an. Dass Musk und Tesla an Bitcoin festhalten, wenn auch unter Bedingungen, hat den Kurs in den vergangenen Stunden stark beflügelt.