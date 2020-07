Bitcoin steigt auf über 11.000 Dollar

Nach einer monatelangen Seitwärtsbewegung ist der Preis von Bitcoin am Wochenende nach oben ausgebrochen. Am Sonntag knackte die Kryptowährung nicht nur die psychologisch wichtige Marke von 10.500 Dollar, sondern konnte diese Marke am Montag bei über 11.300 Dollar (9.643 Euro) noch toppen. Im Juli legte Bitcoin damit bereits über 20 Prozent an Wert zu und könnte in den kommenden Wochen auch die zweijährige Höchstmarke von 12.575 Dollar vom 10. Juli 2019 in Angriff nehmen.

Neuer Krypto-Hype erwartet

Die rasante Preissteigerung von Bitcoin war in der Kryptoszene schon lange erwartet worden. Sollte der Preis von Bitcoin sich in den kommenden Tagen und Wochen auf dem neuen Preisniveau stabiliseren, rechnen Kryptokenner mit dem Beginn einer ähnlichen Rallye wie im Jahr 2017, als das Marktvolumen von Kryptowährungen förmlich explodierte und zu ungeahnten Wertsteigerungen von Bitcoin und anderen Kryptowährungen führte.