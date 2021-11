Black Friday: Erste Aktionen bei Media Markt und Amazon

Xbox

Auch bei Microsoft erhält man die 3 Sportspiele günstiger: Fifa 22 kostet dort nur noch 41,99 Euro, Madden NFL 22 und NBA 2K22 kosten jeweils knapp 35 Euro. Forza Horizon 4 erhält man für 23 Euro statt 70 Euro.

Far Cry 6 (hier im futurezone Test) wurde von 70 auf knapp 50 Euro reduziert. Das neue Ubisoft Extremsport-Racing-Game Riders Republic kostet statt 70 Euro ebenfalls nur noch ungefähr 50 Euro. Assassin's Creed Valhalla (hier im futurezone-Test) kostet derzeit nur noch 35 Euro statt 70 Euro. Alle Angebote gibt es hier in der Übersicht.

Nintendo

Auch Nintendo, dessen Spiele ja immer recht stabil im Preis bleiben, schließt sich der Angebots-Woche an. Knaller-Angebote gibt es hier aber nicht wirklich. New Super Mario Bros. U Deluxe gibt es für 40 Euro statt 60 Euro. Die Hotline Miami Collection kostet derzeit 12,49 Euro statt 24,99 Euro und Ori and the Will of the Wisps wurde von 30 auf 18 Euro heruntergesetzt. Das gesamte Angebot findet man hier.