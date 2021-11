Far Cry 6 im Test: Ricky Martin kann die Ubisoft-Formel nicht retten

Der Shooter weiß nicht ganz wo er hin will und fährt eine unangenehme Linie zwischen Gräueltaten, politischer Realität und Spaß am Töten.

Was Far Cry 6 (ab 18 Jahren, für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC ) hier macht, funktioniert nicht richtig. Im besten Fall ist es unangenehm, weil man keine Wahl hat, außer zu akzeptieren, dass sich Gräueltaten und popkultureller Klamauk im Minutentakt ablösen. Dazwischen wird (berechtige) Kritik an dem westlichen Kapitalismus hineingeschmissen, die aber in der überzogenen und klischeehaften Darstellung des Antagonisten untergeht.

So fröhlich gelaunt geht es mit dem Oldtimer über die Straßen von Yara (Ubisofts fiktive Version von Kuba), während ich nichtsahnende Soldaten überfahre. Das Ziel ist eine Militärbasis. Der Auftrag: Fotos machen von politischen Gefangenen die in Käfigen verhungert sind, ein Massengrab mit vergasten Personen in einem See entdecken und grausame Experimenten an lebenden Menschen, die offensichtlich von den Gräueltaten des Nazi-Regimes inspiriert sind, beobachten.

“She'll push and pull you down! Livin' la vida loca!” Dani singt so herzlich falsch mit, als Ricky Martin im Autoradio ertönt, dass ich mich zusammenreißen muss, nicht genauso falsch miteinzustimmen.

Wie bei Assassins Creed: Valhalla dreht sich die Story darum, dass man losgeschickt wird um Aufträge für Gruppierung zu erledigen, damit diese zu Verbündeten werden, um den großen bösen Herrscher gemeinsam zu besiegen. Auch das Sammeln mystischer Artefakte in Höhlen kennt man aus Valhalla. Neue Waffen bekommt man, indem man Kisten in feindlichen Basen plündert, wie in Ghost Recon: Breakpoint .

Gewohnt Gutes abzuliefern ist prinzipiell nichts schlechtes, aber die berüchtigte Ubisoft-Formel für die Open-World-Games wirkt in Far Cry 6 ausgelutscht und überstrapaziert. Das liegt ua. daran, dass einfach Elemente aus anderen Ubisoft-Games recycelt wurden, die nicht allzu lange zurückliegen.

Waffen und Rucksäcke werden mit Materialen aufgerüstet , die man einsammeln muss. Einige seltene gibt es nur in Kisten, andere sind in der Gegend verstreut (Altmetall, Teile, Treibstoff…) und müssen per Tastendruck eingesammelt werden. Zu Beginn des Spiels habe ich mich darüber geärgert, weil es einfach nur das Game in die Länge zieht. Nach 20 Stunden Spielzeit und der Freischaltung aller für mich relevanten Upgrades habe ich dennoch alles eingesammelt, weil es sich so ins Hirn eingebrannt hat.

Viele Waffen sind nahezu nutzlos

Beim Arsenal gibt es neben normalen Waffen „Resolver“-Waffen, die selbstgebaut aussehen – was an Far Cry New Dawn erinnert. Die meisten davon sind nicht effektiv. Wie bei den früheren Far-Cry-Titeln reicht eigentlich eines der Gewehre, das man gleich am Anfang findet aus, um so gut wie jede Basis ohne Mühe zu erobern, solange man einen Schalldämpfer verwendet. Einen Bogen zu verwenden macht keinen Sinn, da es mit dem schallgedämpften Gewehr einfacher und schneller geht.

Das Balancing der übrigen Waffen wurde teilweise in den Sand gesetzt. Erst das letzte Scharfschützengewehr ist einigermaßen sinnvoll einzusetzen, die anderen sind viel zu schwach. Maschinengewehre und Maschinenpistolen sind aufgrund der geringen Stärke nahezu sinnlos. Mit dem gelenkten Raketenwerfer benötigt man 2 Schuss, um einen Geländewagen zu zerstören. Wegen der langen Nachladezeit zwischen den 2 Schüssen, ist es deutlich schneller Fahrer und Schütze mit dem Gewehr auszuschalten.

Außerdem doppeln sich einige Waffen. Sie sind in mehreren Version enthalten, die sich durch ihr Level unterscheiden. Je höher das Level, desto mehr Upgrades kann man mit den gefunden Materialen einbauen. Dass hier dieselben Waffen, nur einmal mit kurzem und einmal mit langem Lauf, verwendet werden, wirkt ein bisschen faul. Schließlich ist Far Cry 6 ein Shooter. Die Waffe ist das, was man immer vor der Nase sieht. Da hätte Ubisoft mehr Liebe reinstecken können, anstatt unzählige Anhänger zu designen, die man von den Waffen baumeln lassen kann.