Assassins Creed Valhalla im Test: Blut, Schweiß und Rap-Battle

Irgendwas mit Assassinen

Sigurd macht sich selbst zum Oberhaupt der neuen Siedlung, baut sich ein Langhaus und haut dann ab. Zuvor übergibt er uns nur einige kleine Aufgaben: Baue die Siedlung auf, sorge dafür, dass jedes umliegende Gebiet von einem Vikinger regiert wird oder setze einen angelsächsichen König als Marionette ein. Sigurd macht derweil nicht viel und man fragt sich die meiste Zeit, warum man nicht selbst die Chefin ist.

Die Assassinen wurden ein bisschen in die Geschichte gezwungen. Sigurd bringt Basim und Haytham von seinen Reisen mit, von denen Eivor dann die versteckte Klinge bekommt, als Mitbringsel sozusagen. Nachdem in der Siedlung ein Büro für Haytham errichtet wurde, lernt Eivor noch den "Leap of Faith", mit dem sie sich dann in Heu- und Laubhaufen stürzen kann. Dann tötet man ein paar Anhänger des feindlichen Orden der Alten und das wars.