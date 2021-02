Blackout: Weniger als die Hälfte sieht sich gut vorbereitet

Der Beinahe-Blackout vom 8. Jänner ist aber dennoch an jedem fünften Österreich gänzlich vorübergegangen. Den Begriff Blackout kennen gut acht von zehn Befragten. Dass dabei jedoch tatsächlich der gesamte Alltag für bis zu zwei Wochen stillstehen würde - von Beleuchtung, Handy und Internet über Ampeln und Bankomaten bis hin zur Abwasserentsorgung - war nur knapp zwei Drittel der heimischen Bevölkerung bewusst, wie es in einer Marketagent-Aussendung heißt.

Kerzen und Taschenlampen

Zur Ausrüstung gaben 93 Prozent an, eine Alternativbeleuchtung wie eine Kerze oder Taschenlampe zur Hand zu haben, je knapp neun von zehn lagern zudem ausreichend Hygieneartikel und ein Erste-Hilfe-Set bzw. eine Notfallapotheke. Der Vorrat an (haltbaren) Lebensmitteln würde nur bei gut sechs von zehn für zwei Wochen ausreichen, an Trinkwasser bei weniger als der Hälfte. 56 Prozent gaben an, genügend Bargeld im Haus zu haben. Eine Möglichkeit ohne Strom zu kochen, gab jeder Zweite an, beim Heizen waren es rund 46 Prozent. 17 Prozent haben ein Notstromaggregat oder eine Notstromversorgung.

Bessere Krisenvorbereitung dank Corona

Gut 70 Prozent jener, die noch Defizite in der Versorgung haben, wollen bei Lebensmittel- und Trinkwasservorräten aufrüsten. 65 Prozent möchten ihren Bargeldbestand erweitern und sechs von zehn ausreichend Hygieneartikel lagern.

Die Coronapandemie habe bei gut vier Zehnteln das Bewusstsein für drohende Krisen geschärft. Mehr als ein Drittel treffe seit Covid-19 bessere Vorbereitungen für derartige Ausnahmesituationen, was für den Fall eines Blackouts möglicherweise von Vorteil sein könnte, so Marketagent-Marketingleitern Lisa Patek.