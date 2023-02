Blitz schlägt Loch in Rumpf von Boeing 787

Das Flugzeug gehört zur amerikanischen Linie American Airlines. Zugespielt wurden die Bilder dem Betreiber des Aviation-Podcasts “The Good the Bad and the Ugly: The Aviation Maintenance Industry - Raw”. Zwar ist es nicht bestätigt, jedoch gibt es Hinweise darauf, dass es sich um das Flugzeug mit der Registrierung N839AA handelt, das zuletzt von Tokio nach Dallas geflogen ist. Weitere offizielle Informationen zu dem Vorfall gibt es nicht.

Zwar dürften die Passagiere laut Einschätzung des Flugzeugmechanikers zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen sein, das Ausmaß des Schadens sei dennoch bemerkenswert. Um Gewicht zu sparen, setzt Boeing beim Dreamliner über weite Strecken auf Verbundwerkstoffen anstelle von Metall. Das dürfte mit ein Grund sein, wieso der Blitz einen so großen Schaden anrichten konnte.

Auslieferung gestoppt

Zuletzt wurde auch bekannt, dass Boeing die Auslieferung des Dreamliners nach Anweisung der US-Luftfahrtaufsicht FAA stoppen musste. Als Grund wurden Untersuchungen einer Komponente des Flugzeugrumpfs genannt. Ob der Vorfall mit dem Blitzschlag in Zusammenhang mit dem Lieferstopp steht, war zunächst noch unbekannt.