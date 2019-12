Boeing 737 muss notlanden: Passagier filmt Flammen aus Triebwerk

Es hätte ein ruhiger Flug spätabends von San Diego nach Chicago werden sollen. Stattdessen wurde es für die Passagiere von UA366 zum Horrorflug: Ungefähr auf halber Strecke schossen plötzlich Flammen aus einem Triebwerk der Boeing 737-900, wie Videoaufnahmen eines Passagiers zeigen.

Die Piloten setzten daraufhin einen Notruf ab und erkundigten sich nach dem nächstmöglichen Flughafen. Alsbald machte der Flieger kehrt und setzte in Albuquerque in New Mexiko zur unplanmäßigen Landung an.