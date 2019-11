Video: Triebwerk von Boeing 777 spuckt nach Start Feuer

Die Piloten entschieden sich relativ schnell, das defekte Triebwerk auszuschalten. Wie Daten von Flightaware zeigen, landete die Maschine nach zwölf Minuten wieder sicher an ihrem Ausgangsort. An Bord waren 342 Passagiere und 18 Crewmitglieder. Was genau der Grund für das Triebwerksproblem war, ist aktuell noch unklar.