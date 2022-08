Zu wenig Kerosin, um zum Ziel zu kommen

Das Flugzeug rollte dann wieder auf die Startbahn und wechselte dort mehreren Stunden lang die Position. Nach insgesamt über 6 Stunden, seit dem die Maschine das erste Mal vom Gate losgerollt ist, kam eine Durchsage vom Piloten. Man habe nicht mehr genug Treibstoff, um Denver zu erreichen. Zusätzlich zu den 6 Stunden Rollen, wurde auch noch die Route durch die Luftraumsicherung geändert, um auf dem Weg nach Denver Gewitter zu umfliegen.

Also ging es wieder zum Gate. Diesmal mussten die Passagiere aussteigen, während die 737 neu betankt wurde. In der Zwischenzeit bekamen einige Fluggäste in ihren Apps mitgeteilt, dass der Flug gestrichen wurde. Anscheinend wusste das die Crew noch nicht und bat die Passagiere wieder an Bord zu kommen. Und wieder rollte das Flugzeug los. Nach 2 weiteren Stunden auf der Startbahn kam dann schließlich die Nachricht, dass der Flug gestrichen wurde.

Der Grund dafür war, dass die Dienstzeiten der Crew und der Pilot*innen überschritten wurde: „Mir sind die Entschuldigungen ausgegangen“, sagt der Pilot noch in einer Durchsage, als es zum letzten Mal zurück zum Gate ging.