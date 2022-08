Das ist das neue, surreale Sicherheitsvideo der Brussel Airlines

Brussel Airlines engagierte dazu die Band Hooverphonic , die einen Song mit den exakten Anordnungen als Liedtext schrieb. Am 1. August trat die Band damit live am Brüsseler Flughafen auf, wo sie neben dem neuen Song auch 2 eigene Lieder spielte.

Seien wir ehrlich: Sicherheitsvorführungen in Flugzeugen sind nicht gerade spannend, viele Passagier*innen hören meistens gar nicht zu. Doch die Instruktionen können Leben retten . Daher versuchen Fluggesellschaften immer wieder, mit ausgefallenen Methoden auf ihre Sicherheitsvorschriften aufmerksam zu machen.

Songtext nicht einfach zu schreiben

Das Schreiben des Songtexts beschreibt Band-Mitglied Alex Callier als Herausforderung: “Als Brussels Airlines uns bat, einen Song mit dem Text der Sicherheitshinweise zu schreiben, dachte ich wirklich, das wäre unmöglich. Aber gleichzeitig liebe ich diese Art von Herausforderung und wir haben uns darauf eingelassen. Ich bin froh, dass ich durchgehalten habe. Nach ein paar Versuchen sind wir jetzt startklar!”

Hooverphonic ist eine seit 1995 bestehende belgische Trip-Hop-Band. Sie sollte das Land am coronabedingt abgesagten Eurovision Songcontest 2020 in Rotterdam vertreten. Die Band ging beim ESC 2021 wieder an den Start, wo sie im Finale Platz 19 erreichte.