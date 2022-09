Teile einer Boeing 747 sind auf ein Haus gestürzt

Die Abdeckung des Triebwerks hat ein Loch in das Dach eines belgischen Einfamilienhauses geschlagen.

„Ich konnte es kaum glauben“, sagt er gegenüber aviation24 . Im Garten lag ein riesiges Stück Metall und im Dach war ein Loch . Am nächsten Tag wurden Fotos gemacht:

„Wir dachten zuerst, das es donnert“, sagt Louis . Seine Frau Adela und er gingen gerade zu Bett, als sie den Krach hörten. Weil es aber so ungewöhnlich laut war, ging Louis nachschauen.

Frachtmaschine im Steigflug

Bei dem Metallteil handelt es sich um die Abdeckung eines Triebwerks einer Boeing 747-400F Frachtmaschine. Die Maschine gehört Air Atlanta Icelandic. Sie befand sich im Steigflug, nachdem sie den Flughafen Lüttich in Richtung Malta verließ. Laut Louis hörte sich der Überflug intensiver an, so als würde die Maschine tiefer als üblich fliegen.

Das Flugzeug bekam ein vorläufiges Flugverbot, nachdem es in Malta gelandet war. Die Triebwerksabdeckung muss ersetzt werden und es soll untersucht werden, warum sie sich gelöst hat.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Feuerwehr deckte das Loch im Dach, das durch den Einschlag entstanden ist, provisorisch ab. Die belgische Behörde zur Untersuchung von Flugunfällen hat die Unfallstelle untersucht und das Flugzeugteil abtransportiert.