Der Bürgermeister des australischen Verwaltungsbezirks Hepburn Shire will eine Klage gegen die künstliche Intelligenz ChatGPT einreichen. Dabei geht es um einen Bestechungsskandal, den der jetzige Bürgermeister damals als Whistleblower ans Tageslicht brachte.

Brian Hood informierte Journalist*innen vor mehr als 10 Jahren über Bestechungsgelder, die von Vertretern des zur australischen Notenbank gehörenden Banknotendruckunternehmens Securency ins Ausland geflossen sein sollen. Vor Gericht wurde Hood für seinen "enormen Mut" als Whistleblower sogar gelobt.

ChatGPT bezeichnet Hood als Beschuldigten

Fragt man ChatGPT jedoch, welche Rolle Hood in der Causa spielte, antwortet die künstliche Intelligenz, dass er "an der Zahlung von Bestechungsgeldern an Beamte in Indonesien und Malaysia beteiligt war". Außerdem soll er deshalb zu einer Haftstrafe verurteilt worden sein. Als Hood davon erfuhr, war er entsetzt, gibt er gegenüber dem "Sydney Morning Herald" an.