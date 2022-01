Bug: Honda-Autos sind im Jahr 2002 gefangen

Einige Fahrer*innen von Autos der Marke Honda sind unfreiwillig in der Vergangenheit gelandet - zumindest wenn es nach der Datumsanzeige in ihren Fahrzeugen geht. Wie Engadget berichtet, sind die Foren voll mit Berichten, wonach die Uhren und Kalender in den Autos partout nicht 2022 sondern 2002 anzeigen.

Das Problem scheint demnach weit verbreitet zu sein. Es betrifft Honda- und Acura-Modelle mit GPS-Navigationssystemen, die zwischen 2004 und 2012 hergestellt wurden. Betroffene haben sich bereits aus den USA, Kanada und Großbritannien gemeldet. Auch aus Deutschland gibt es bereits entsprechende Berichte.

Lösung gibt es zur Zeit keine. Jedesmal, wenn die Fahrer*innen die Uhr korrekt einstellen, stellt sie sich beim Starten des Fahrzeuges wieder zurück. Ein Honda-Sprecher erklärte gegenüber Jalopnik, dass man sich der Berichte bewusst sei und an einer Lösung arbeite. Man untersuche das Problem derzeit.

Mögliche Erklärung

Eine mögliche Erklärung für das Phänomen könnte der GPSD Rollover Bug sein (die futurezone hat berichtet). Hintergrund ist die Datums-Zählweise des GPS-Signals. Über einen 10 Bit langen Code werden die Wochen seit dem 5. Jänner 1980 zählt. Das Maximum an zählbaren Wochen ist bei 1023 erreicht. Alle 19,7 Jahre kommt es also zum "Rollover", die Zählung beginnt wieder bei Null. Wenn ein System damit nicht umgehen kann, kann es zu Schwierigkeiten kommen, wie sie nun bei den Hondas sichtbar werden.

Ob es tatsächlich dieser Bug ist, der das Verhalten auslöst, ist allerdings nicht gesichert. Zuletzt hatte auch Microsoft mit Mail-Ausfällen wegen einem "Year 2022"-Bug zu kämpfen. Hintergrund ist die Speicherweise des Datums in einer int32-Variablen.

Lösung: Warten

Bleeping Computer berichtet davon, dass der Honda-Support Kund*innen rät, einfach abzuwarten. Angeblich soll sich das Problem im August automatisch lösen, man versuche aber, einen früheren Fix bereit zu stellen.