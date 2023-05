Luxus-Wolkenkratzer: Mit dem Auto in den 42. Stock fahren

In Dubai soll ein Wolkenkratzer gebaut werden, in dem Bewohner*innen direkt im Penthouse parken können.

Die Auto-Kultmarke Bugatti hat sich mit dem Immobilienunternehmen Binghatti zusammengetan, um einen neuen Luxus-Wolkenkratzer zu bauen. Eine Besonderheit an dem 42-stöckigen Gebäude soll sein, dass Mieter*innen der Penthouses mit ihren Autos in die obersten Stockwerke fahren und dort parken können. Möglich wird das durch 2 entsprechende Autolifte, wie es heißt. Gebaut werden soll das Hochhaus in - wie könnte es anders sein - Dubai .

Den Bewohner*innen soll ein von der französischen Riviera inspirierter Pool, Fitnessclubs, ein Spa und vieles mehr zur Verfügung stehen. Und wenn man nicht selbst in sein Luxus-Penthouse in das oberste Stockwerk fahren möchte, gibt es auch Chauffeure, die sich für einen ans Steuer setzen.

Die Idee, sein Luxusauto auch in die obersten Stockwerke eines Hochhauses mitzunehmen, ist nicht komplett neu. Auch im Porsche Design Tower in Miami können gut betuchte Bewohner*innen per Lift direkt in ihrer Karosse ins Penthouse fahren.