China: Neues High-Tech-Schiff spürt US-U-Boote auf

Laut einer Untersuchung hat China vor einiger Zeit ein neues High-Tech-Schiff mit hoher Reichweite in Wuhan gestartet, mit dem U-Boote aufgespürt werden können. Es weist ein sogenanntes „SWATH“-Design (Small Waterplane Area Twin Hull) auf, verfügt also über einen Doppelrumpf mit geringer Wasserlinienfläche und ähnelt US-amerikanischen und japanischen Designs. Letztere sind als "Hibiki Class"-Schiffe bekannt.

Diese besondere Rumpfform gilt als unempfindlich gegen Seegang und ist auch bei hohen Geschwindigkeiten äußerst stabil. Auch sind SWATH-Schiffe besonders leise, was für das Erspähen von ausgesandten Schallimpulse durch U-Boote mittels Sonar-Verfahren von Vorteil ist. SWATH-Schiffe ziehen Sonar-Geräte an einem Kabel hinter sich her, welche die Schallimpulse unter Wasser aufnehmen.

Untersuchung der Ozeane

Laut Business Insider dürfte China mit dem neuen Schiff anpeilen, die fortschrittlichen US-U-Boote auszuspähen, die als besonders schwer aufspürbar gelten.

Das erste SWATH-Design wurde in einem Katamaran Typ 639 für die Erforschung von Ozeanen implementiert – sechs solcher Modelle wurden zwischen 2006 und 2013 gebaut, fünf davon für die Vermessung des Meeresbodens. Das neue Schiff zählt zu dem größeren Typ 927.