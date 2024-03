Chinas Riesen-Drohne erstmals über dem Japanischen Meer gesichtet

Die unbemannte chinesische Drohne WZ-7 Soaring Dragon (Hochfliegender Drache) ist zum ersten Mal über dem Japanischen Meer gesichtet worden. Das gab Japans Verteidigungsministerium in einer kurzen Pressemitteilung bekannt, von der The War Zone berichtet . Als Reaktion hat die japanische Luftwaffe Jets in die Luft geschickt, höchstwahrscheinlich F-15J Eagles .

Welche Route die Drohne über Festland genommen hat, ist unklar. Sie kann allerdings eigentlich nur durch russischen oder nordkoreanischen Luftraum geflogen sein. Da China mit beiden Ländern Beziehungen pflegt, wären beide Szenarien plausibel. Laut The War Zone wäre es eine bemerkenswerte Entwicklung , wenn China nun verstärkt diese Lufträume nutzt, um Aufklärungsflüge in dieser Gegend durchzuführen.

Das Japanische Meer ist strategisch äußerst wichtig, unter anderem als Schifffahrtsroute. Es grenzt an die Länder Südkorea, Nordkorea, Russland und eben Japan. Wichtig ist es ebenfalls für den Fischfang , zudem gibt es wertvolle Vorkommen an Bodenschätzen.

Was genau der Grund für den Einsatz der WZ-7 war, ist indes noch unklar. Am selben Tag wurde auch ein russisches Spionageschiff in derselben Gegend gesichtet. Ob das in Zusammenhang mit dem Auftauchen der Drohne steht, ist allerdings nicht bekannt.