China deutet Meilenstein bei Super-Flugzeugträger an

Die Hinweise mehren sich, dass China kurz davor ist, den Katapultstart auf seinem Super-Flugzeugträger Fujian (Typ 003) zu demonstrieren. Nun wurde ein Video veröffentlicht, auf dem zwar kein direkter Start zu sehen ist, er wird allerdings stark gedeutet. Es wäre ein Meilenstein für die chinesische Marine, einen derartigen Start erfolgreich durchzuführen.

In dem neuen Video ist eine Shenyang J-15T in Startposition mit Nachbrenner zu sehen. Außerdem ein Schatten des Jets auf dem Deck des Trägers. Das Video wurde vor wenigen Tagen in chinesischen Online-Netzwerken verbreitet. Wann die Bilder aufgenommen wurden, ist unbekannt.