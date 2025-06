Chinas Superflugzeugträger Fujian soll noch heuer einsatzbereit sein

Chinas neuester Flugzeugträger Fujian, auch bekannt als Type 003, dürfte wohl noch heuer in Dienst gestellt werden. Am 17. Juni jährte sich der Stapellauf des Kriegsschiffes zum 3. Mal. Vor gut einem Jahr, im Mai 2024, wurde die Fujian erstmals auf See erprobt. Damals hieß es noch, dass es bis zur Indienstellung 2 Jahre dauern würde.

Seitdem hat der Flugzeugträger 8 Probefahrten absolviert und insgesamt mehr als 100 Tage auf dem Meer verbracht, wie das chinesische Staatsfernsehen mitteilte. Mit einer Verdrängung von mehr als 80.000 Tonnen gehört die Fujian zu den größten Flugzeugträgern der Welt. Ab einer Verdrängung von 75.000 Tonnen spricht man von einem Super-Flugzeugträger.