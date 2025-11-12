Heftigster Flare seit langem: Sonne sorgt für Funk-Blackouts in Europa

12.11.2025

In Österreich kann man durch den resultierenden Sonnensturm heute Nacht mit etwas Glück Polarlichter beobachten.

Am 11. November kam es auf der Sonne zu einer gewaltigen Eruption. Es war die stärkste in diesem Jahr und eine wohl so intensive, wie es seit Oktober 2024 nicht mehr vorgekommen sein soll. Die Folge davon waren Funkausfälle in Europa und Afrika, wie space.com berichtet. Laut Geosphere Austria wird es durch den resultierenden Sonnensturm aber auch heute Nacht wieder Polarlichter in Österreich zu sehen geben. Starke Sonneneruption der Klasse X Solar flares oder Sonneneruptionen werden auch als Energieausbrüche bezeichnet. Denn dabei wird hauptsächlich Energie und Röntgenstrahlung ausgestrahlt. Die aktuelle Sonneneruption fand in der Region AR4274 statt und wurde der Klasse X5.1 zugeordnet. Die Klasse X ist die höchste Klasse, in die solche Ereignisse fallen können. Die Nummer nach dem X informiert über die Intensität der Sonneneruption.

Funkausfälle als Folge Diese Sonneneruption hatte auch Folgen für die Erde. In ganz Afrika und Europa wurde die Hochfrequenz-Funkkommunikation auf der sonnenbeschienenen Seite der Erde gestört. Das ist der Fall, weil durch den Ausbruch Röntgenstrahlen und ultraviolette Strahlung Richtung Erde geschleudert wurden. So kommt es dazu, dass die obere Atmosphäre ionisiert wurde, was zu einer Verschlechterung der Weiterleitung der Funksignale führt. Schon in den vergangenen Tagen kam es zu intensiven Sonneneruptionen in der Region AR4274. Beispielsweise am 9. und 10. November. Diese Sonneneruptionen wurden auch von koronalen Massenauswürfen begleitet. Im Gegensatz zu Sonneneruptionen werden dabei geladene Partikel abgestoßen. ➤ Mehr lesen: Bahnbrechende Technik zeigt Regen auf der Sonne so detailliert wie noch nie

Geomagnetische Stürme als Folge Trifft die Masse, die bei der Eruption von der Sonne weggeschleudert wird, auf das Magnetfeld der Erde, spricht man von einem Sonnen- oder geomagnetischen Sturm. Laut Geosphere Austria kam es durch die starke Sonneneruption auch zu einem Sonnensturm, der die Erde am Dienstag um 23:38 erreichte.

Polarlicht über Österreich. Aufgenommen in der Nacht auf 12. November 2025 am Sonnblick Observatorium der GeoSphere Austria. © GeoSphere Austria/Scheer