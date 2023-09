Chinesisches Windrad bricht Energie-Weltrekord

Damit hat das Windrad den bisherigen Weltrekordhalter, den Prototyp V236 des dänischen Windkraftunternehmens Vestas , vom Thron gestoßen. Die Anlage produzierte im August in Norddänemark 363 MWh an einem Tag, wie die futurezone berichtete:

Ein Offshore-Windrad des chinesischen Unternehmens Three Gorges Corporation hat einen Weltrekord gebrochen. Vergangenen Freitag erzeugte die Anlage innerhalb von 24 Stunden unglaubliche 384,1 Megawattstunden (MWh) Energie, wie die South China Morning Post (SCMP) berichtet. Zum Vergleich: Ein Haushalt in Österreich verbraucht pro Jahr im Schnitt etwas mehr als 4 Megawattstunden Strom .

Das Windrad ist zudem mit einem intelligenten System ausgestattet. Dieses ist in der Lage, die Geschwindigkeit der Rotorblätter in Echtzeit anzupassen. Selbst bei Windgeschwindigkeiten von mehr als 25 Metern pro Sekunde arbeitet die Anlage so bei optimaler Leistung.

China setzt auf Windkraft

Die Three Gorges Corporation hat seine Rekordturbine fast zur Gänze in China produziert. 95 Prozent seien in der Volksrepublik hergestellt worden, so Lei Mingshan, Vorsitzender des Konzerns.

China setzt mehr als jeder andere Staat auf Windkraft. 2020 hat das Land mehr Windräder gebaut als der Rest der Welt zusammengenommen. Erst kürzlich nahm es das größte Windrad der Welt in Betrieb. Es steht im Offshore-Windpark Mingyang Qingzhou.

