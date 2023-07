Größtes Windrad der Welt ist jetzt in Betrieb

Obwohl es vor kurzem einen heftigen Taifun gab, geht die größte Offshore-Windkraftanlage der Welt nun in Betrieb.

Die MySE 16-260 von Mingyang Smart Energy ist die größte Windkraftanlage der Welt, die in den Regelbetrieb ist. Das gab der Anlagenhersteller auf LinkedIn bekannt. Dabei handelt es sich um eine Offshore-Anlage, die 16 Megawatt (MW) Leistung hat.

Sie steht im Offshore-Windpark Mingyang Qingzhou. Dort tobte diese Woche ein heftiger Taifun, der mit 136,8 km/h über den Windpark raste.



Die Anlage blieb aber unversehrt - was ein gutes Zeichen ist. So liegen doch die meisten Küstengebiete Chinas in einem potenziellen Taifungebiet. Wären die Anlagen nicht für solche Extremsituationen gerüstet, würde das Aufstellen dieser kaum Sinn ergeben. Das sagte auch Mingyangs CTO Qiying Zhang: Die Anlage kann laut dem Hersteller derartige Geschwindigkeiten aushalten.