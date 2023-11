Chinesische Firma errichtet 16-Megawatt-Windrad in 24 Stunden

Vor der chinesischen Küste wurde eine Offshore-Windkraftanlage in Rekordzeit errichtet. Dadurch sollen Kosten gespart werden.

Vor wenigen Monaten erst wurden in China die ersten Offshore-Windkraftanlagen mit einer Leistung von 16 Megawatt errichtet. Nun werden sie reihenweise vor die Küste gestellt. Die Zeit, in der dies geschieht, wurde nun stark reduziert. Wie der Hersteller Goldwind auf seiner LinkedIn-Seite verkündet, konnte nun erstmals eine 16-Megawatt-Anlage des Typs GWH252-16MW in nur 24 Stunden hochgezogen werden.

Simulationen aller Arbeitsschritte

Laut Goldwind konnte die neue Rekordgeschwindigkeit beim Windradbau erreicht werden, weil sämtliche Arbeitsschritte vorab simuliert worden waren. Durch die kurze Bauzeit könnten Kosten stark reduziert werden. Die Methode werde auch für künftige Offshore-Projekte eingesetzt.

➤ Mehr lesen: Bizarres Windkraftwerk setzt auf völlig neues Konzept