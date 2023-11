Bizarres Windkraftwerk setzt auf völlig neues Konzept

In den Ebenen des US-Bundesstaates Wyoming bläst viel Wind. Deshalb wird dort die Nutzung von Windkraft im Zuge der Energiewende gefördert.

Das in Wyoming ansässige Start-up Airloom hat sich damit beschäftigt, eine neue Form eines Windkraftwerks zu kreieren, das weniger wuchtig als ein konventionelles Windrad ist, viel weniger Material benötigt und visuell unauffälliger ist. Die Erfindung mag etwas bizarr aussehen, weckt aber das Interesse von Investor*innen.

Flügel auf der Schiene

Das Windkraftwerk vom Airloom besteht aus relativ dünnen 25 Meter hohen Masten, die mit Seilen im Boden fixiert werden und eine Schiene in ovaler Streckenform tragen. Darauf fahren Schlitten, an denen mehrere 10 Meter lange, vertikal stehende Flügel in fixen Abständen im Kreis sausen. An manchen Masten sitzen Stromabnehmer, wobei nicht genauer verraten wird, welche Art von Kraftübertragung dabei zum Einsatz kommt.

