Cockpit-Displays von Boeing 737 fallen auf manchen Flughäfen aus

Sieben der betroffenen Landebahnen befinden sich in den USA, zwei in Südamerika. Auftreten kann der Fehler in den Modellen Boeing 737-600, -700, -700C, -800, -900 and -900ER. Laut der FAA wurden bei allen in Frage kommenden Maschinen, die künftig einen der betroffenen Flughäfen anfliegen werden, die Software bereits überarbeitet.

Bugs in Flugsystemen

Softwarefehler in Flugsystemen moderner Passagiermaschinen sind keine Seltenheit. Abgesehen vom fatalen Softwarefehler, der offenbar zwei Boeing 737 Max-Maschinen zum Absturz brachte und seither für ein Flugverbot aller betroffenen 737-Modelle verantwortlich ist, gab es in der Vergangenheit bereits zahlreiche andere Software-Bugs.

Einige Airbus A350 Modelle müssen zum Beispiel regelmäßig neu gestartet werden, damit sich die Flugsysteme nicht von selbst abschalten. 149 Stunden dauert das Zeitfenster. Dann wird es brenzlig. Flugsysteme und andere essenzielle Funktionen können dann ausfallen. In der Praxis bedeutet das, dass bei Flugzeugen des besagten Typs vor Ablauf der 149 Stunden das System komplett heruntergefahren und neu gestartet werden muss, um Systemausfälle zu vermeiden.

Bei einigen Modellen von Boeings 787 Dreamliner gibt es einen ähnlichen Bug. Auch dabei müssen die Flugsysteme regelmäßig neu gestartet werden, um automatische Ausfälle zu vermeiden. Bei der Boeing-Maschine dauert das Zeitfenster angeblich 248 Stunden.