Krypto: Fehler macht aus Tausenden Usern kurzzeitig Milliardäre

Wer den Kurs von Bitcoin, Ether und Co am Dienstagabend auf CoinMarketCap checkte, erlebte eine Überraschung.

CoinMarketCap (CMC) ist eine der beliebtesten Adressen, wenn es darum geht, Kurse von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum zu beobachten. Am Dienstagabend staunten einige User*innen aber nicht schlecht, als das Portal plötzlich extrem hohe Preise für die beliebtesten Krypto-Assets anzeigte.

Die Kurse waren so astronomisch hoch, dass wohl nur die wenigsten Anwender*innen dachten, von einem Moment auf den anderen zum Milliardär oder sogar Trillionär geworden zu sein. Ein einziger Ether (in der Regel aktuell um die 4000 US-Dollar wert) wurde mit einem Kurs von über 500 Milliarden Dollar angezeigt.

Die Betreiber*innen von CMC stellten recht schnell klar, dass es sich um einen Bug handelte, der die Kurse so in die Höhe schießen ließ. Man nahm es mit Humor und fragte die Nutzer*innen, wie es sich denn anfühle, plötzlich so viel Geld zu haben.