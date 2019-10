"Alles ist unsicher. Weil überall Computer drinnen sind", sagt Bruce Schneier. In seinem jüngsten Buch "Click Here to Kill Everybody" ("Klicken Sie hier, um alle zu töten") warnt der US-Sicherheitsexperte vor dem Vordringen vernetzter Rechner in in alle Bereiche unseres Lebens. Die futurezone hat mit Schneier am Rande der Cyber Security Nordic Konferenz, die Anfang Oktober in Helsinki stattfand, über die neue Hyperkonnektivität im Internet der Dinge, Verschlüsselung und IT-Infrastruktur aus China gesprochen.

futurezone: Wie gefährlich ist das Internet der Dinge?

Bruce Schneier: Gegenfrage: Wie bewerten Sie Gefährlichkeit?

Wenn mein Leben bedroht ist, dann ist es sehr gefährlich.

Das ist das Internet der Dinge auch. Wenn ihr Auto angegriffen wird und an die Wand fährt, dann ist das sicherlich lebensbedrohend.

Warum ist das Internet der Dinge so unsicher?

Alles ist unsicher. Weil überall Computer drinnen sind. Und Computer sind nun einmal unsicher. Das ist nichts Besonderes. Es sind nur Computer. Sie haben sich nicht verändert. Was sich aber verändert hat, ist, womit die Computer verbunden sind. Das sind Autos, medizinische Geräte und auch Kraftwerke. Das macht einen Unterschied.

Was kann getan werden, um die Gefahren der computerisierten Dinge zu reduzieren?

Es ist einfach. Die Sicherheit verbessern. Wir sollten sehr darüber besorgt sein, dass sich Computer auf direkte, psychische Weise auf uns auswirken können.