Corona dominiert die Top-10-Suchbegriffe in Österreich

Das Conoravirus dominiert die Medien und ab Montag auch den Alltag in Österreich. Entsprechend groß ist der Informationsbedarf. Dies zeigt sich auch bei den aktuell am meisten gesuchten Begriffen in Österreich.

Google hat auf Nachfrage der futurezone mitgeteilt, wonach die Österreicher in den vergangenen 24 Stunden am häufigsten gesucht haben. Hier sind die Top 10:

Corona Coronavirus Österreich Wien ORF Wetter News Corona Österreich Coronavirus Österreich Google

Die Begriffe „ Österreich“ und „ Wien“ sind ebenfalls mit dem Conoravirus in Verbindung zu setzen. Die User wollen sich so über die aktuelle Lage im Land und der Hauptstadt informieren.

Warum die User nach „ Google“ googlen, lässt sich ebenfalls erklären. Viele geben im Browser in der Adressleiste einfach „ Google“ ein, um zur Website zu kommen. Bei vielen Browser wird aber eine Suche nach dem eingegebenen Begriff gestartet, wenn dieser keine URL-Endung wie .at oder .com hat. Und wenn die Standardsuchmaschine Google ist, wird so nach Google gegoogelt.

Nach Themen geordnet

Auf Anfrage der futurezone hat Google auch die wichtigsten Fragen der Österreicher zum Coronavirus ausformuliert. Hier die Top 10: