„Corona-Impfstoff ist radioaktiv“: Fake-Bild geht viral

Wie Mimikana berichtet, dürfte die Nachricht ihren Ursprung in einem Verschwörungsmythen-Kanal auf Telegram haben und von dort weiterbreitet worden sein. Sie wird zur Zeit auch auf WhatsApp geteilt. Mimikana hat mit Peter Lieberzeit, Vorstand des Instituts für Physikalische Chemie an der Fakultät für Chemie der Universität Wien, gesprochen, um die Angaben des Autors auf dessen Wahrheitsgehalt zu prüfen.

Radium in Impfstoff unsinnig

Demnach komme Radium in der Medizin zum Einsatz, etwa zur Behandlung von Knochemetastasen, aber nicht in Impfstoffen. Dies würde keinen Nutzen haben, außerdem sei Radium selten und sehr teuer. Die in der Medizin eingesetzten Radiumisotope seien Alpha-Strahler. Diese Strahlen können Kunststoff nicht durchdringen. Man würde das Leuchten in der Spritze am Foto also nicht sehen. Die vom Verfasser angegebenen „70 mikrosievert“ seien zudem eine Dosisleistung. Dies korrekt zu messen sei sehr aufwendig und „zuhause“, so wie es der Verfasser behauptet, kaum machbar.

Der Todesstoß für diesen Mythos ist schließlich die Farbe selbst. Grün leuchtet radioaktive Strahlung nur bei den Simpsons und in anderen Zeichentrickserien. Das grünliche Leuchten, etwa bei Uhrzeigern von Analoguhren, entsteht in Zusammenspiel von schwach radioaktivem Material mit einer fluoreszierenden Substanz. Das Leuchten der reinen radioaktiven Strahlung, bekannt als Tscherenkow-Strahlung, ist eher Violett-Blau.