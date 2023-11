Darren Aronofsky wird Filmbiografie über Elon Musk drehen

Das Filmstudio A24 hat verraten, eine Filmbiografie über Elon Musk zu produzieren. Wie Variety berichtet, soll niemand geringerer als Darren Aronofsky dabei Regie führen. Er ist für Filme wie "Requiem for a Dream", "Black Swan", "The Wrestler" oder "The Whale" bekannt. Laut Engadget war es nur eine Frage der Zeit, bis der Chef von Tesla, SpaceX, X und anderen Unternehmen das "Biopic-Treatment" erhielt.

Walter Isaacsons Buch als Vorlage

Das Leben des Tech-Milliardärs und reichsten Menschen der Welt soll auf Basis der literarischen Biografie von Walter Isaacson verfilmt werden. Isaacson hatte zuvor schon eine Biografie von Apple-Mitgründer Steve Jobs geschrieben, die ebenfalls verfilmt worden war. Die Regie des 2015 erschienenen Films führte Danny Boyle, der Hauptdarsteller ist Michael Fassbender.

Isaacsons Elon-Musk-Biografie ist im September erschienen und wird in Rezensionen als ziemlich unkritisch beschrieben. Die Los Angeles Times urteilt etwa, dass Isaacson Elon Musks selbstbewusste Prognosen zur Zukunft als Evangelium akzeptiere.

➤ Mehr lesen: Bill Gates: "Elon Musk war super gemein zu mir"