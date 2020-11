Das ist der meistgesuchte Song aller Zeiten auf Shazam

Dance Monkey wurde 2019 veröffentlicht und war in zahlreichen Ländern auf Platz 1 der Charts, darunter auch in Österreich. “Shazam gab mir die Möglichkeit, meine Fangemeinde zu vergrößern, was dazu geführt hat, dass ich Karriere gemacht habe”, sagte die Interpretin in einem Statement laut der BBC.

Platz 2

Der zweite Platz geht an das Duo Lilly Wood & The Prick's aus Paris mit ihrem Song Prayer In C. Auf dem dritten Platz landet der britische Singer-Songwriter Passenger mit dem Song “Let Her Go”.

Auf den hinteren Plätzen folgen noch Titel von Avicii, Major Lazer und Ed Sheeran.