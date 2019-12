Das verschenkte Bill Gates beim Reddit-Wichteln

Persönliche Nachricht

In einer Nachricht an die Beschenkte schrieb Gates: „Ich weiß, dass kein Geschenk den Verlust eines so wichtigen Menschen wettmachen kann.” Er hoffe, dass Shelby und Ihre Familie während der Feiertage “zu neuer Normalität finden” könne.

Insgesamt machten beim heurigen Reddit-Wichteln knapp 114.000 Menschen in 161 Ländern mit, wie aus den offiziellen Statistiken hervorgeht.