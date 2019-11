Französischer Milliardär überholt Bill Gates in Reichstenliste

Der Chef und Inhaber des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE (kurz: LVMH) hat Microsoft-Gründer Bill Gates zwischenzeitlich in der Forbes-Reichstenliste überholt. Damit lag Bill Gates an dritter Stelle, hinter Arnault und Amazon-Gründer Jeff Bezos. Kurzzeitig hätte es beinahe so ausgesehen, als würde Arnault auch gleich Jeff Bezos an der Spitze ablösen.

Dass sein Konglomerat aus zahlreichen Luxusmarken bekannt gab, auch den New Yorker Kult-Juwelier Tiffany & Co. zu übernehmen, bescherte dem französischen Unternehmer einen plötzlichen Vermögenszuwachs. Zur LVMH-Gruppe gehören beispielsweise Hennessy Cognac, Moët & Chandon, Dom Pérignon, Christian Dior, Louis Vuitton, Bvlgari oder TAG Heuer.