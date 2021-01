Dashcam-Video zeigt, wie SUV-Fahrer auf Tesla schießt

Tesla-Dashcams haben bereits für zahlreiche Videos von kuriosen und gefährlichen Vorfällen gesorgt. Der aktuelle Fall war für den Fahrer eines Model 3 aber besonders schockierend. So zeigt das Video, wie sein Tesla auf der Autobahn von einem SUV überholt wird, während aus dem Beifahrerfenster auf das Model 3 geschossen wird. Abgefeuert wurden sie augenscheinlich vom Fahrer selbst. Zugetragen hat sich der Vorfall in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee.

Einschusslöcher

Die Einschusslöcher dokumentieren, wie viel Glück der Fahrer hatte. So schlugen 2 Kugeln in der Hintertür ein, eine in der Fahrertür. Letztere wurde vom Fensterhebermotor aufgehalten. Eine Kugel schaffte es ins Innere des Fahrzeugs und blieb in der Rückbank stecken.

Was der Auslöser für die Attacke war, ist völlig unklar. Der Fahrer selbst schreibt, er könne sich den Vorfall nicht erklären. Er hat den angreifenden SUV lediglich einige Kilometer zuvor überholt.

Attacken auf Tesla-Fahrer

Bereits in der Vergangenheit gab es Attacken auf Teslas bzw. ihre Fahrer, allerdings weit weniger dramatische. So wurden die E-Auto-Fahrer bereits mehrmals mit Abgas von Pick-Up-Trucks eingenebelt. Es kam jedoch auch durch gezielte Fahrmanöver bereits zu gefährlichen Situationen.

Ob im aktuellen Fall wirklich das Elektroauto bewusstes Ziel der Attacke war, ist noch ungeklärt. Sämtliche Details sowie das Videomaterial wurde der örtlichen Polizei übergeben.