Der schwedische Gebrauchtwagenhändler Kvdbil hat für die Untersuchung rund 1.300 gebrauchte E-Autos und Plug-in-Hybride auf ihre Haltbarkeit untersucht.

Ein Vorteil von E-Autos ist, dass sie im Vergleich zu Verbrennern weniger Wartung brauchen. Gleichzeitig wird ihnen oft nachgesagt, dass die Batterien schon nach wenigen Jahren schlapp machen. Das stimmt so nicht.

Der schwedische Gebrauchtwagenhändler Kvdbil hat jetzt die Batterien von rund 1.300 gebrauchten E-Autos und Plug-in-Hybriden auf ihre Haltbarkeit untersucht, wie der sweden herald berichtet. Das Ergebnis: Die Batterien halten länger als gedacht.

➤ Mehr lesen: Städte sollen durch geparkte E-Autos zu gigantischen Batterien werden

Batteriekapazität höher als erwartet

„Wir waren etwas überrascht, dass es so viele gab, die so gut waren“, betont Martin Reinholdsson, Testmanager bei Kvdbil gegenüber dem Sweden Herald. Konkret zeigt die Untersuchung, dass 8 von 10 Fahrzeugen 90 Prozent oder mehr ihrer ursprünglichen Batteriekapazität aufwiesen.

Getestet wurden 723 Elektrofahrzeuge und 643 Plug-in-Hybride. Für die Untersuchung haben die Autoren den State of Health (SoH), also den Gesundheitszustand, der Batterien analysiert. Dadurch ist der Unterschied zwischen dem aktuellen Zustand der Batterie und ihrer ursprünglichen Kapazität messbar.

➤ Mehr lesen: Großes “Aber” bei erstem Billig-Auto mit Quasi-Festkörperbatterie

Weitere Untersuchungen bestätigen Ergebnis

Auch andere Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass E-Autobatterien viel langsamer an Kapazität verlieren, als viele Menschen befürchten. Das Leasing-Unternehmen Arval hat bei der Untersuchung von 8.300 Batteriezustands-Zertifikaten einen durchschnittlichen Batteriezustand von 93 Prozent festgestellt.

In einer Untersuchung des britischen E-Auto-Händlers RSEV wurde ähnliches festgestellt. Die 300 untersuchten E-Autos konnten nach rund 145.000 Kilometern (90.000 Meilen) immer noch 90 Prozent der Batteriekapazität aufweisen.

➤ Mehr lesen: Studie: E-Autos halten genauso lange wie Benziner und Dieselautos