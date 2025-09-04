Großes “Aber” bei erstem Billig-Auto mit Quasi-Festkörperbatterie

Wer sich Reichweitenwunder erhofft, wird enttäuscht. Zumindest einen Vorteil hat die neue Batterietechnik aber.

Die teuerste Variante des MG4 mit LFP-Batterie (Lithium-Eisenphosphat-Batterien) kostet umgerechnet 11.600 Euro, wie CNEV Post berichtet . Die günstigste Version mit geringerer Reichweite startet bereits bei umgerechnet 8.260 Euro , wodurch der MG4 zu den günstigsten E-Autos auf dem chinesischen Markt gehört.

Der MG4 ist mit einer Batterie ausgestattet, die nur 5 Prozent flüssigen Elektrolyt enthält. Damit liege man sehr nahe am Niveau einer Quasi-Festkörperbatterie, wie das Unternehmen mitteilt. Experten sprechen in solchen Fällen allerdings von Semi-Festkörperbatterien . Die Auslieferung soll noch in diesem Jahr beginnen.

Die Katze ist aus dem Sack: Der chinesische Autokonzern SAIC bringt unter der Marke MG Motor das erste Serien-E-Auto mit Semi-Festkörperbatterie. Nun wurde auch der Preis bekannt. Der MG4 mit der neuen Batterietechnik soll umgerechnet 12.300 Euro kosten. Rabattiert wird das Auto aber bereits um 11.900 Euro angeboten .

Großes "Aber" bei der Reichweite

Der Akku für das Modell mit Semi-Festkörperbatterie stammt vom SAIC-unterstützten Start-up QuingTao Energy. Die neue Technologie wurde zwar reichweitenkräftig vermarktet, kommt aber mit einem großen "Aber": Die Reichweite steigt dadurch nur minimal an.

Der MG4 kommt beim CLTC-Test (China Light Duty Vehicle Test Cycle) auf eine Reichweite von 537 Kilometern. Im WLTP-Test dürfte das Auto deutlich weniger Reichweite haben, Autos mit vergleichbaren CLTS-Werten kommen dort auf rund 400 km. Zum Vergleich: Die anderen Modelle mit herkömmlicher LFP-Batterie kommen auf 437 bzw. 530 Kilometer Reichweite – ebenfalls im CLTC-Test.

Ein deutlich teureres E-Auto mit Semi-Festkörperbatterie, der Nio ET7, kam zum Vergleich mehr als 1.000 Kilometer weit mit einer einzigen Ladung. Die Energiedichte lag dort bei 261 Wattstunden pro Kilogramm, beim MG4 sind es lediglich 180 Wattstunden pro Kilogramm.

Bessere Reichweite bei Kälte

Auch zum Ladeverhalten bzw. Ladegeschwindigkeit der Batterie ist nichts bekannt. Die LFP-Batterie mit ähnlicher Reichweite soll allerdings in 20 Minuten von 30 auf 80 Prozent geladen werden können.

Einen Vorteil dürfte man von der Semi-Festkörperbatterie dennoch erhalten. Gegenüber Lithium-Eisenphosphat-Batterien bieten sie nämlich bei niedrigen Temperaturen eine bessere Erhaltung der Reichweite. MG spricht von einer knapp 14-prozentigen Verbesserung bei -7 Grad Celsius.