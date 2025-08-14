Erstes E-Auto mit Quasi-Festkörperbatterie zum Verkauf freigegeben

Der MG4 wird von außen aussehen, wie andere MG4-Versionen. Das heißt, er wird 4.395 Millimeter lang, 1.842 Millimeter breit und 1.551 Millimeter hoch sein. Der Radstand beträgt 2.750 Millimeter, wobei es ein Modell mit 16-Zoll- und eines mit 17-Zoll-Rädern geben soll.

Das Auto dürfte sehr günstig sein, da es für den Massenmarkt gedacht ist. Die Auslieferung des Autos soll Ende 2025 starten, wie electrek berichtet.

Zum ersten Mal wurde ein serienmäßig hergestelltes Elektroauto mit Quasi-Festkörperbatterie vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) für den Verkauf freigegeben. Dabei handelt es sich um den neuen MG4 (Anxin Edition) .

Laut der behördlichen Anmeldung wird das neue Modell mit einem frontmontierten 120-kW-Elektromotor ausgestattet sein, der eine Leistung von 161 PS erreicht. Darin unterscheidet sich das Auto also auch nicht von den Vorgängermodellen.

Die Quasi-Festkörperbatterie

Das Besondere ist in diesem Fall die Batterie. Statt einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) wird das neue Auto mit einer Lithium-Ionen-Batterie auf Manganbasis ausgestattet sein. Hergestellt wurde die Batterie von Suzhou Qingtao Power Technology Co, einem Unternehmen, das sich auf Festkörperbatterien fokussiert.

Das Besondere an der Batterie ist, dass der Elektrolyt nur zu 5 Prozent flüssig ist. Experten sprechen hier normalerweise von Semi-Festkörperbatterien, Hersteller SAIC spricht aber wohl aus Merketinggründen von einer Quasi-Festkörperbatterie.

Laut verschiedenen Medienberichten werden die genauen Spezifikationen der Batterie erst bekannt gegeben. Carnewschina berichtet aber, dass sie eine Reichweite von 537 Kilometern ermöglichen soll. Die Energiedichte wird mit 180 Wh/kg angegeben.

Weitere Ausstattungsmerkmale

Darüber hinaus ist das neue Elektroauto mit einer 360-Grad-Kamera, einem Heck- und Frontradar und einem getönten Dach und Scheiben ausgestattet. Eine weitere Besonderheit des MG4 ist das MGxOppo-Cockpit-System. Dieses wurde, wie der Name schon verrät, in Zusammenarbeit mit dem Smartphonehersteller Oppo entwickelt.

Damit lassen sich Smartphone-Funktionen in das Fahrzeug integrieren. So kann man das System zum Beispiel per Sprachbefehl steuern, mit Gesten bedienen und die Apps des Smartphones nahtlos synchronisieren. Der MG4 ohne Quasi-Festkörperbatterie wird rund 10.000 US-Dollar, also rund 8.500 Euro, kosten. Wie viel die Version mit der neuen Batterie kosten wird, will das Unternehmen im September bekanntgeben.