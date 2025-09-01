BASF und Welion erreichen Meilenstein bei Festkörperbatterien

Sie gelten als der heilige Gral der Batterieentwicklung: Festkörperakkus. Sie gelten als sicher, haben eine hohe Energiedichte, können schnell geladen werden und versprechen auch bei niedrigen Temperaturen gute Leistungen. Während selbst moderne E-Autobatterien etwa 30 bis 45 Minuten brauchen, um bis auf 80 Prozent zu laden, schaffen das Festkörperbatterien in unter 12 Minuten.

Diese Vorteile schaffen Festkörperbatterien, da ihr Elektrolyt fest statt flüssig ist. Beim Elektrolyten handelt es sich um einen Stoff, der freie geladene Atome oder Moleküle enthält, wodurch man Strom leiten kann. Zusammen mit den Elektroden (Anode und Kathode) stellt der Elektrolyt eines der zentralen Bauteile von Batterien dar.

Der Übergang von flüssigem hin zu festem Elektrolyten ist allerdings nicht einfach. Unternehmen entwickeln daher Fast-Feststoffbatterien, auch Quasi-Festkörperbatterie oder Semi-Festkörperbatterie genannt, die immer noch einen geringen Anteil an Flüssigkeit haben. Sie weisen zumindest einige Vorteile von Festkörperbatterien auf und sind einfacher zu entwickeln.

Reine Festkörperbatterien befinden sich noch in der Entwicklungsphase. Serienfertigung gibt es noch keine, einzelne Prototypen sollen aber die Vorzüge der Technologie demonstrieren.