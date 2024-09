Datum für zweiten Amazon Prime Day 2024 steht fest

Der zweite Prime Day des Jahres soll im Oktober stattfinden und an 2 Tagen Schnäppchen liefern.

Der zweite Prime Day 2024 findet am 8. Oktober um 0 Uhr statt und enden am 9. Oktober um 23:59 Uhr. In diesen 48 Stunden haben Schnäppchenjäger und -jägerinnen Zeit, das ein oder andere Angebot zu ergattern.

Um die Vorteile nutzen zu können, benötigt man ein Prime-Abo. Wer keines hat, kann sich auch ein kostenloses 30-tägiges Testabonnement zulegen. Nach Ablauf des Probemonats kostete Amazon Prime 8,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Das Jahresabo kostet 89,90 Euro, schlägt also mit 7,49 Euro monatlich zu Buche.

Preisvergleich lohnt sich

An den Aktionstagen werden besonders Amazons eigene Elektronikgeräte, wie etwa die Fire TV Sticks, smarte Echo-Lautsprecher und die Ring-Videotürklingeln, zu stark reduzierten Preisen verkauft. Abseits davon gibt es 2 Tage lang zahlreiche weiteren Schnäppchen von nahezu allen Herstellern und in allen Kategorien.

Dennoch lohnt sich ein Preisvergleich. Preisvergleichsportale wie geizhals.at und idealo.at zeigen nicht nur, wo es ein Produkt gerade besonders günstig gibt, sondern auch den zeitlichen Preisverlauf. Ähnliche Funktionen bieten Browsererweiterungen wie etwa keepa.

Vorsicht ist auch vor sogenannten Blitz-Angeboten geboten. Bei den zeitlich oder durch Stückzahlen begrenzten Angeboten soll Dringlichkeit vorgetäuscht werden, um möglichst rasch zum Kauf zu verleiten.

Diese Produkte sind besonders günstig

Dennoch ist es möglich, beim Prime Day gute Deals zu ergattern. Das Preisvergleichsportal Geizhals hat im vergangenen Jahr die Prime-Day-Preise der 10.000 beliebtesten Produkte mit den Preisen aus der Vorwoche verglichen.

Am meisten konnte man dabei bei Überwachungskameras sparen (-32 Prozent), gefolgt von Elektrorasierern (-27 Prozent). Auch Smart-Home-Sensoren und Kindersitze waren im Schnitt 21 Prozent günstiger zu haben als in der Woche zuvor. Notebooks, Kopfhörer und Monitore waren laut Geizhals-Suchanfragen besonders beliebt. Hier konnte man durchschnittlich Ersparnisse von -13 Prozent bis -16 Prozent erzielen.

Auch SSD-Speicher und Fernseher bewegen sich in diesen Rabatt-Regionen. Sehr stark rabattiert sind am Prime Day Amazon-Produkte wie das Fire Tablet (-38 Prozent), FireTV-Stick (-33 Prozent) oder Amazon Echo Lautsprecher (-22 Prozent).