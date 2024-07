Amazon Prime Day 2024: 6 kuriose Dinge für weniger als 40 Euro

Vom Mouse-Jiggler bis zum Insektenstichheiler: Am Prime Day gibt es ungewöhnliche Geräte zum vergünstigten Preis.

Am Dienstag und Mittwoch geht der Amazon Prime Day 2024 über die Bühne. Der Versandhändler will damit das Geschäft in den ansonsten eher schwachen Sommermonaten ankurbeln. Und auch, wenn man jedes Sonderangebot hinterfragen und mit einem kritischen Blick beäugeln sollte, gibt es immer wieder das ein oder andere richtige Schnäppchen.

➤ Mehr lesen: So tappt ihr am Prime Day nicht in die Schnäppchenfalle

Wir haben ein paar eher kuriose Dinge gesammelt, die man heute günstiger erwerben kann. Und kurios heißt noch lange nicht unpraktisch oder gar sinnlos.

Prime gratis testen

Die Angebote gelten alle nur für Prime-Mitglieder. Wer keine Prime-Mitgliedschaft hat, kann einen 30-tägigen Gratiszeitraum starten und so von den Aktionen profitieren. Wenn man Prime ansonsten nicht benötigt, empfiehlt es sich gleich einen Kalendereintrag zu erstellen, um nicht auf das Kündigen zu vergessen.

In der Sammlung findet ihr:

Mouse Jiggler

Mouse Jiggler werden hauptsächlich verwendet, um zu verhindern, dass ein Computer in den Ruhemodus geht oder der Bildschirmschoner aktiviert wird, etwa bei langen Downloads. Die kleinen USB-Geräte gaukeln dem Computer vor, eine Maus zu sein, die sich ständig bewegt. Auch Arbeitgeber kontrollieren manchmal via Mausbewegungen, ob die Mitarbeiter*innen tatsächlich am PC sitzen.

Den Vaydeer Metall USB-Mouse-Jiggler gibt es derzeit um 7 Euro. Auch Unterlagen für Mäuse können Mausbewegungen simulieren. Ein entsprechendes Gerät, ebenfalls von Vaydeer, kostet derzeit 25 Euro.

Vaydeer Metall USB-Mouse-Jiggler um 7 Euro - Hier zum Prime-Day-Angebot

Mouse Jiggler in Unterlage-Version um 25 Euro - Hier zum Prime-Day-Angebot