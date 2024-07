Amazon Prime Day: 5 Gadgets für den Alltag unter 50 Euro

Am Dienstag und Mittwoch geht wieder der Amazon Prime Day über die Bühne. Der Versandhändler will damit das Geschäft in den ansonsten eher schwachen Sommermonaten ankurbeln. Und auch, wenn man jedes Sonderangebot hinterfragen und mit einem kritischen Blick beäugen sollte, gibt es doch richtige Schnäppchen.

➤ Mehr lesen: So tappt ihr am Prime Day nicht in die Schnäppchenfalle

Prime-Day-Käufe sind in der Regel spontane Entscheidungen. Dafür möchte und sollte man keine Unsummen ausgeben. Wir haben 5 Alltags-Gadgets herausgesucht, die man im Rahmen der Prime-Angebote schon unter 50 Euro bekommt.

Prime gratis testen

Das alles gilt nur für Prime-Mitglieder. Wer keine Prime-Mitgliedschaft hat, kann einen 30-tägigen Gratiszeitraum starten und so von den Aktionen profitieren. Wenn man Prime ansonsten nicht benötigt, empfiehlt es sich gleich einen Kalendereintrag zu erstellen, um nicht auf das Kündigen zu vergessen.

Die 5 Alltags-Gadgets unter 50 Euro im Überblick:

Die Angebote im Detail:

Kopfhörer

Kopfhörer sind Gebrauchsgegenstände, die nach einiger Zeit auch gerne mal verschleißen. Sei es, dass der Akku kabelloser Geräte schon schwach ist, der Kopfbügel gebrochen oder die Polster abgenutzt sind. Eine Neuanschaffung alle paar Jahre ist also durchaus vertretbar.

Am Prime Day gibt es die JBL Tune 710BT schon deutlich unter 50 Euro. Sie bieten zwar keine aktive Geräuschunterdrückung, dafür aber Musikgenuss bis zu 50 Stunden mit einer Akkuladung und Multipoint-Verbindung mit mehreren Geräten gleichzeitig.

