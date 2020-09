David Attenborough schlägt Instagram-Rekord von Jennifer Aniston

"Die Welt hat Probleme"

"Wie wir alle wissen, hat die Welt Probleme", lautet die Einstiegsbotschaft von David Attenborough. Brennende Wälder, schmelzende Gletscher, sterbende Korallenriffe, verschwindende Fischbestände seien nur Auszüge aus einer langen Liste. In den kommenden Tagen will Attenborough mehrere Videobotschaften verfassen, in denen er den Zustand des globalen Ökosystems genauer schildern und Lösungsvorschläge vorstellen will. "Wie wir in den alten Tagen des Radios gesagt haben: Stay Tuned!"